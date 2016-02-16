17日の国内・海外経済指標と行事予定

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(2月17日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月機械受注（内閣府） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1225 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1430 日証協会長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月１７日（水） 09:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Dec 11:00 南ア：小売売上高 Dec 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米卸売物価指数（労働省） Jan 13:30 米住宅着工件数（商務省） Jan 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Jan ◇イベント 00:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ＊日本時間午 前９時半 19:00 １月２６─２７日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 インドネシア：中銀金利発表 ◇決算予定 ＴモバイルＵＳ
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