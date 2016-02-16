新規上場企業の横顔：アグレ都市デザイン（3月18日ジャスダック上場）

［東京 １６日 ロイター］ - ３月１８日にジャスダック上場予定の「アグレ都市 デザイン」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都武蔵野市吉祥寺本町 ≪事業内容≫ 新築戸建分譲事業、注文住宅・戸建建築請負事業、その他不動産に関連 する事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長 大林竜一 ≪資本金≫ 1億3880万円 ≪発行済み株式数≫ 58万株（2016年2月15日） ≪従業員数≫ 36名（2016年1月31日現在） ≪業績≫ 2015年3月期 2014年3月期 売上高（千円） 6,096,784 5,488,482 経常利益（千円） 330,562 353,038 当期利益（千円） 199,310 203,073 １株当たり利益（円） 343.64 383.26 １株当たり純資産（円） 1,807.78 1,464.15 配当（円） - - 注）2015年12月1日付けで、1株を100株に分割 ≪業績・連結≫ 2015年3月期 2014年3月期 売上高（千円） 経常利益（千円） 当期利益（千円） １株当たり利益（円） １株当たり純資産（円） ≪総資産≫ （千円） 5,215,338（2015年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 1,048,514（2015年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 大林 竜一 58.22 400,000 みずほキャピタル第３号投資事業有限責任組合 11.64 80,000 三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合 5.82 40,000 平井 浩之 2.91 20,000 青梅トーヨー住器 1.46 10,000 岡根谷 和雄 0.73 5,000 三尾 直隆 0.73 5,000 桐生 恵美子 0.73 5,000 岡根谷 和弘 0.73 5,000 伊藤 一也 1.82 12,500 阿多 賢一 1.82 12,500 唐川 範久 1.82 12,500 柿原 宏之 1.82 12,500 ≪監査人≫ 新日本有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ みずほ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１６年２月２９日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１６年３月２日から２０１６年３月８日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１６年３月９日 ≪申込期間≫ ２０１６年３月１０日から２０１６年３月１５日 (以上、２０１６年２月１５日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報