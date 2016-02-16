新規上場企業の横顔：フェニックスバイオ（3月18日マザーズ上場）

［東京 １６日 ロイター］ - ３月１８日にマザーズ上場予定の「フェニックスバ イオ」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 広島県東広島市鏡山 ≪事業内容≫ ＰＸＢマウスを用いた受託試験サービス ≪代表者≫ 代表取締役 蔵本健二 ≪資本金≫ 18億3009万円 ≪発行済み株式数≫ 252万6800株（2016年2月15日） ≪従業員数≫ 39名（2016年1月31日現在） ≪業績≫ 2015年3月期 2014年3月期 売上高（千円） 881,041 1,152,643 経常利益（千円） 96,780 66,304 当期利益（千円） 91,151 143,945 １株当たり利益（円） 36.49 57.88 １株当たり純資産（円） 436.84 367.00 配当（円） - - 注）2015年8月1日付けで、10株を1株に株式併合 ≪業績・連結≫ 2015年3月期 2014年3月期 売上高（千円） 881,041 1,152,643 経常利益（千円） 62,662 50,927 当期利益（千円） 56,750 128,391 １株当たり利益（円） 22.72 51.63 １株当たり純資産（円） 418.27 362.05 ≪総資産≫ （千円） 1,419,137（2015年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 1,103,804（2015年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 三和商事 40.30 1,108,000 森本 俊一 18.04 496,000 バイオインテグレンス 6.18 170,000 京大ベンチャーＮＶＣＣ１号投資事業有限責任組合 5.81 159,600 特殊免疫研究所 4.69 129,000 叡拳 3.20 88,000 積水メディカル 2.91 80,000 中外テクノス 2.07 57,000 三菱ＵＦＪキャピタル４号投資事業有限責任組合 2.00 55,000 バイオ・サイト・インキュベーション二号投資事業有限責任組合 1.82 50,000 ＪＡＩＣ─ブリッジ２号投資事業有限責任組合 1.82 50,000 ≪監査人≫ 有限責任 あずさ監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１６年３月２日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１６年３月３日から２０１６年３月９日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１６年３月１０日 ≪申込期間≫ ２０１６年３月１１日から２０１６年３月１６日 (以上、２０１６年２月１５日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報