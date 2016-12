UPDATE 1-アジア通貨動向（16日）＝下落、ウォン5年半ぶり安値

(情報を更新しました) [シンガポール 16日 ロイター] - 16日のアジア新興国通貨市場は韓国ウォ ン主導で下落。ウォンは韓国銀行(中央銀行)の利下げ観測や北朝鮮との緊張の高まりか ら5年半ぶりの安値をつけている。 ドル指数 の上昇にも、大方の通貨が圧迫されている。 前日に大幅上昇した人民元 は軟化。中国人民銀行(中央銀行)がこの日の 元の対ドル基準値を元安に設定したことが背景。 マレーシアリンギ とシンガポールドル もこの流れに追随した動きと なっている。 ウォン は一時0.9%下落し、1ドル=1219.4ウォンと2010年 7月以来の安値をつけた。その後は当局の介入への警戒感から下げ幅を縮小している。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリストは「地政学的リスクや利下げ観測を受け てウォンは一段安になる見通しだ」と指摘した。 韓国中銀はこの日、政策金利を1.50%に据え置くことを決定。李柱烈(イ・ジ ュヨル)総裁は、景気減速により早期の政策緩和が正当化される可能性があるとの認識を 示しながらも、差し迫った行動を示唆することは控えた。 ただ、アナリストは今後数週間のうちに韓国経済の減速を示す新たな兆候が見られ、 早ければ3月の利下げへの圧力が強まると指摘している。 韓国の朴槿恵大統領が北朝鮮に対する「強力な」追加措置を示唆したことも、ウォン の売りにつながった。 4カ月ぶり高値をつけたインドネシアルピア は、この日の政府債入札の結果 を控え、下げに転じている。 0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.74 114.62 -0.10 Sing dlr 1.4039 1.3991 -0.34 Taiwan dlr 33.100 33.421 +0.97 Korean won 1218.40 1208.10 -0.85 Baht 35.66 35.63 -0.07 Peso 47.53 47.45 -0.17 Rupiah 13380.00 13370.00 -0.07 Rupee 68.30 68.07 -0.34 Ringgit 4.1520 4.1295 -0.54 Yuan 6.5140 6.4940 -0.31 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.74 120.30 +4.85 Sing dlr 1.4039 1.4177 +0.98 Taiwan dlr 33.100 33.066 -0.10 Korean won 1218.40 1172.50 -3.77 Baht 35.66 36.00 +0.96 Peso 47.53 47.06 -0.99 Rupiah 13380.00 13785.00 +3.03 Rupee 68.30 66.15 -3.15 Ringgit 4.1520 4.2935 +3.41 Yuan 6.5140 6.4936 -0.31