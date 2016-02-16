〔需給情報〕日経225でマネックスが売り越しトップ＝16日先物手口

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［東京 １６日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中 ）によると、１６日の市場では日経２２５期近で売り越しトップはマネックス、買い越し トップはＡＢＮクリアとなった。ＴＯＰＩＸ期近では売り越しトップがクレディスイス、 買い越しトップがシティグループとなっている。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年02月16日 16年03月限 売り 買い 差し引き ﾏﾈｯｸｽ 1019 0 -1019 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 952 0 -952 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 2491 1925 -566 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1812 1397 -415 UBS 1233 923 -310 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1277 968 -309 SBI証 4470 4268 -202 GMOｸﾘｯｸ 974 842 -132 松井 1003 906 -97 岡三 924 856 -68 大和 993 996 3 楽天 1591 1636 45 みずほ証券 639 819 180 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 1387 1607 220 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 4350 4721 371 ﾄﾞｲﾂ 1571 1969 398 野村 2142 2671 529 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 0 912 912 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2331 3265 934 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 4745 5761 1016 日産 0 1052 1052 ABNｸﾘｱ 30435 32145 1710 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年02月16日 16年06月限 売り 買い 差し引き 楽天 52 29 -23 ﾏﾈｯｸｽ 17 5 -12 松井 49 39 -10 みずほ証券 10 0 -10 SBI証 23 15 -8 光世 5 0 -5 GMOｸﾘｯｸ 8 6 -2 大和 1 0 -1 ﾄﾞｲﾂ 1 0 -1 IB証券 1 0 -1 岡三 1 1 0 だいこう 1 1 0 日産 3 7 4 UBS 0 5 5 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 0 7 7 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 5 13 8 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 27 37 10 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 17 36 19 ABNｸﾘｱ 438 458 20 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年02月16日 16年03月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 357989 335523 -22466 広田 3290 0 -3290 豊 3170 0 -3170 SBI証 37019 35535 -1484 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 27060 25768 -1292 GMOｸﾘｯｸ 15855 14786 -1069 松井 46662 45610 -1052 楽天 26357 25334 -1023 岡三 9693 9225 -468 ﾏﾈｯｸｽ 9138 8730 -408 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 5083 4759 -324 東海東京 7332 7019 -313 山和 3678 3682 4 日産 6127 6167 40 野村 2784 4141 1357 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 7090 9005 1915 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 3839 5802 1963 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 90902 93384 2482 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 0 4246 4246 みずほ証券 0 4797 4797 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 47952 55543 7591 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 3357 12399 9042 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年02月16日 16年04月限 売り 買い 差し引き ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 654 313 -341 SBI証 231 179 -52 楽天 212 171 -41 IB証券 106 76 -30 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 208 179 -29 日産 11 1 -10 岡三 10 2 -8 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 26 18 -8 ﾏﾈｯｸｽ 167 163 -4 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 11 7 -4 大和 22 19 -3 GMOｸﾘｯｸ 31 29 -2 岩井ｺｽﾓ 2 1 -1 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 4815 4815 0 だいこう 1 1 0 松井 119 120 1 安藤 5 6 1 立花 4 5 1 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 1191 1432 241 ABNｸﾘｱ 6366 6655 289 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年02月16日 16年03月限 売り 買い 差し引き ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 3442 2101 -1341 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 1643 719 -924 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 7811 7053 -758 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 2206 1774 -432 SMBC日興 382 0 -382 三菱UFJM 373 0 -373 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 4661 4584 -77 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 516 454 -62 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 248 249 1 日産 268 276 8 みずほ証券 969 998 29 ABNｸﾘｱ 24481 24531 50 広田 274 364 90 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2390 2548 158 野村 1939 2101 162 IB証券 0 182 182 岡三 0 243 243 大和 289 538 249 ﾄﾞｲﾂ 706 1005 299 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 2639 3427 788 UBS 1753 2621 868 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 3002 4458 1456 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年02月16日 16年06月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず
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