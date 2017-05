米金融・債券市場＝国債価格下落、株価急騰や社債供給で

[ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時23分 96*26.00 2.6548% 前営業日終盤 97*28.00 2.6025% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時22分 98*17.50 1.7844% 前営業日終盤 98*28.50 1.7464% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時22分 100*23.25 1.2233% 前営業日終盤 100*26.00 1.2056% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時09分 100*01.50 0.7257% 前営業日終盤 100*02.25 0.7137% 米金融・債券市場は、国債価格が下落した。米国株急上昇やアップル などの 社債供給を受け、安全資産とされる債券需要が後退した。 終盤の取引で、10年債 は7/32安。利回りは1.777%と、12 日終盤から3ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債 は24/32安。利回りは2.641%と、12日から4bp 上昇した。 サウジアラビア、ロシア、カタール、ベネズエラの4カ国が、原油生産を過去最高に 近い1月の水準で凍結することに合意。米国など主要株式市場は合意を好感しておおむね 上昇した。 ただ、生産即時凍結を見込んでいた一部の失望を誘い、原油相場は下落に転じた。 各国主要中銀がインフレや消費需要を刺激する十分な手段を持っているのかや、エネ ルギー供給過剰、不安定な世界経済に対する懸念が根強く、米国債の下落も限定的だった 。 アップルの社債売り出し前後に、より長期の国債価格は取引時間中の安値をつけた。 ただ、一部アナリストは、この日の債券安について単に相場が変動したにすぎず、1 7日発表予定の1月米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨や、19日発表の1月米 消費者物価指数(CPI)に注目が集まっていると指摘した。 Tボンド先物3月限 は24/32安の165─23/32。 Tノート先物3月限 は5/32安の130━29/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 5.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread -2.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -8.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -15.50 (-0.25)