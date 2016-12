UPDATE 1-アジア通貨動向（17日）＝ウォンが5年半ぶり安値、原油価格反発に疑念

(内容を更新しました) [シンガポール 17日 ロイター] - 17日のアジア通貨市場では大半の新興国 通貨が下落し、ウォンは5年半ぶり安値。原油相場の反発が継続するかどうか懸念が広が っている。人民元の下落も、地域全体のセンチメントを悪化させている。 ウォン は、オフショアファンドが売りを継続。約1%下落し、2010年 7月以来の安値を付けた。財政省国際金融局の宋寅昌局長が、相場の安定化が必要な際に は「断固たる措置」を取ると言明したことで、下げ幅を縮小する場面もあった。ただトレ ーダーの間では、当局の口先介入や実際の為替介入などでも、外銀によるウォン売りは止 められないだろうとの見方が多い。 マレーシアリンギ は人民元の下落につれ安。 インドネシアルピア は、この後の中銀金融政策決定会合(18日まで)で利 下げが発表されるとの観測が売り材料となった。 アジア新興国通貨は、米連邦準備理事会(FRB)が利下げを急がないとの見方を織 り込んできた。メイバンク(シンガポール)の上級為替アナリスト、クリストファー・ウ ォン氏は「最近2週間でFRBの関係者から聞いた内容はほとんどがハト派的なものだっ た」と指摘。「原油相場も懸念材料だ。イランにとって、1月の水準での生産量凍結で合 意に至るためのハードルは非常に高いとみている」と述べた。 0600GMT(日本時間午後3時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.86 114.10 +0.21 Sing dlr 1.4067 1.4056 -0.08 Taiwan dlr 33.260 33.453 +0.58 Korean won 1226.24 1216.60 -0.79 Baht 35.63 35.61 -0.06 Peso 47.65 47.57 -0.16 Rupiah 13505.00 13395.00 -0.81 Rupee 68.59 68.37 -0.32 Ringgit 4.2050 4.1525 -1.25 Yuan 6.5251 6.5183 -0.10 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.86 120.30 +5.66 Sing dlr 1.4067 1.4177 +0.78 Taiwan dlr 33.260 33.066 -0.58 Korean won 1226.24 1172.50 -4.38 Baht 35.63 36.00 +1.04 Peso 47.65 47.06 -1.23 Rupiah 13505.00 13785.00 +2.07 Rupee 68.59 66.15 -3.56 Ringgit 4.2050 4.2935 +2.10 Yuan 6.5251 6.4936 -0.48