18日の国内・海外経済指標と行事予定

(2月18日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １月貿易収支 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1000 渡辺ＪＢＩＣ総裁会見 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ５年利付国債の入札発行 1030 石田日銀審議委員講演（福岡） 1030 ２年利付国債（３月債）の発行予定額等 1230 参議院財政金融委員会・日銀半期報告 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ５年利付国債の入札結果 1430 日商会頭会見 1430 石田日銀審議委員会見（福岡） 1500 全銀協会長会見 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1715 経済財政諮問会議 1905 石原経済財政相会見 市場変更 ファーストロジック が東証１部に マザーズから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月１８日（木） 00:30 豪雇用統計（連邦統計局） Jan 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Jan 04:00 マレーシア：ＧＤＰ Q4 07:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Jan 09:00 ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） Dec 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Feb 15:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Jan ◇イベント 00:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済・金融政策について講演 15:00 米財務省変動金利２年・２年・５年・７年債入札条件 12:30 １月ＥＣＢ理事会議事要旨 18:00 米財務省インフレ連動３０年債入札 20:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 インドネシア：中銀金融政策決定会合 ＥＵ首脳会議（１９日まで） ◇決算予定 エールフランスＫＬＭ ネスレ ウォルマート・ストアーズ アプライド・マテリアルズ