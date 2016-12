UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が下落、株高や堅調な指標受け

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 96*08.50 2.6820% 前営業日終盤 96*30.00 2.6486% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*08.50 1.8156% 前営業日終盤 98*19.00 1.7792% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*17.25 1.2623% 前営業日終盤 100*23.75 1.2201% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時56分 100*00.25 0.7459% 前営業日終盤 100*01.75 0.7217% 米金融・債券市場は国債価格が下落、10年債利回りは1週間半ぶりの水準に上昇し た。米国株上昇や堅調な経済指標を受け、低利回り債券の投資妙味が薄れた。 終盤の取引で、10年債 は11/32安。利回りは1.816%と、前 日から4ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債 は25/32安。利回りは2.680%と、前日から4bp上 昇した。 米労働省が発表した1月の卸売物価指数(PPI)は0.1%上昇した。連邦準備理 事会(FRB)が発表した1月の鉱工業生産指数は0.9%上昇し、4カ月ぶりのプラス となった。 IFRによると、投資適格級社債の市場では前日、各社が社債を発行、計220億ド ルの資金を調達した。このことも、米国債売り圧力を高めた。 17日は、1月26─27日開催の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨が公表 された。直後に国債利回りが一時低下したが、内容に大きなサプライズが無いとの受け止 めが広がり、取引時間中の高水準付近に戻した。 シュワブ・センター・フォー・フィナンシャル・リサーチの首席債券ストラテジスト 、キャシー・ジョーンズ氏は「(FOMCは)下振れリスクを認め、原油や中国、ドルを 懸念している」と分析した。 Tボンド先物3月限 は1━5/32安の164─18/32。 Tノート先物3月限 は15/32安の130━14/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 5.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread -1.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -8.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.75 (+1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -51.50 (+1.25)