UPDATE 1-アジア通貨動向（18日）＝上昇、原油高受けマレーシアリンギが主導

(内容を更新しました) [シンガポール 18日 ロイター] - 18日のアジア新興国通 貨はマレーシアリンギ主導で上昇。原油高および堅調な経済指標が同国 をめぐる懸念を和らげた。 また、米連邦準備理事会(FRB)当局者が米利上げペースを緩め ることを示唆。アジア通貨の上昇を支援した。 2015年第4・四半期のマレーシア国内総生産(GDP)は前年 同期比4.5%増加、エコノミスト予想(4.3%増)を上回った。 これを受け、リンギ は一時1.6%高の1ドル=4.15 00リンギを付けた。 ただ、スコシアバンク(香港)のアジア新興国通貨担当ストラテジ スト、チー・ガオ氏は「今回は経済指標がリンギを支援したが、原油価 格の上昇が続くかについては懐疑的だ」と指摘した。 インドネシアルピア は上昇。アジア通貨の上昇に連れた。 ただ、きょうの中銀政策決定を控え、上げ幅は縮小した。今年2回目と なる利下げが予想されている。 韓国ウォン はリスク志向の強まりで上昇して始まったが 、オフショアファンド勢の売りを受け、国内市場では下落して取引を終 えた。 0600GMT(日本時間午後3時00分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.87 114.10 +0.20 Sing dlr 1.4025 1.4031 +0.04 Taiwan dlr 33.266 33.505 +0.72 Korean won 1226.34 1227.10 +0.06 Baht 35.55 35.61 +0.17 Peso 47.55 47.67 +0.26 Rupiah 13457.00 13505.00 +0.36 Rupee 68.48 68.47 -0.01 Ringgit 4.1615 4.2170 +1.33 Yuan 6.5174 6.5290 +0.18 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.87 120.30 +5.65 Sing dlr 1.4025 1.4177 +1.08 Taiwan dlr 33.266 33.066 -0.60 Korean won 1226.34 1172.50 -4.39 Baht 35.55 36.00 +1.27 Peso 47.55 47.06 -1.02 Rupiah 13457.00 13785.00 +2.44 Rupee 68.48 66.15 -3.40 Ringgit 4.1615 4.2935 +3.17 Yuan 6.5174 6.4936 -0.37