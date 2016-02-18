再送-19日の国内・海外経済指標と行事予定

(閣議の時間を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議、閣議後会見 0830 ２月ロイター短観 0855 衆議院予算委員会 1430 １月百貨店売上高 1500 生保協会長会見 1500 電事連会長会見 1600 志賀産業革新機構会長兼ＣＥＯ講演（日本記者クラブ） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月１８日（木） 00:30 豪雇用統計（連邦統計局） Jan 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Jan 04:00 マレーシア：ＧＤＰ Q4 07:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Jan 09:00 ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） Dec 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Feb 15:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Jan ◇イベント 00:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済・金融政策について講演 15:00 米財務省変動金利２年・２年・５年・７年債入札条件 12:30 １月ＥＣＢ理事会議事要旨 18:00 米財務省インフレ連動３０年債入札 20:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 インドネシア：中銀金融政策決定会合 ＥＵ首脳会議（１９日まで） ◇決算予定 エールフランスＫＬＭ ネスレ ウォルマート・ストアーズ アプライド・マテリアルズ ２月１９日（金） 07:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Jan 09:30 英小売売上高（国立統計局） Jan 09:30 英公的部門純借入額（国立統計局） Jan 13:30 米消費者物価指数（労働省） Jan ◇イベント 13:40 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 ＥＵ首脳会議（最終日）