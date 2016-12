UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が急上昇、株続伸ストップ

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*21.50 2.6124% 前営業日終盤 96*08.50 2.6820% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*30.00 1.7413% 前営業日終盤 98*08.50 1.8156% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*27.25 1.1972% 前営業日終盤 100*17.25 1.2623% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時02分 100*03.25 0.6974% 前営業日終盤 100*00.25 0.7459% 米金融・債券市場は、米国株の続伸がストップするなか、国債価格が急上昇した。前 日に1週間半ぶりの高水準をつけていた10年債利回りは低下した。 終盤の取引で、10年債 は16/32高。利回りは1.760%と、前 日終盤から6ベーシスポイント(bp)低下した。前日は一時1.847%の高水準をつ けていた。 30年債 は29/32高。利回りは2.639%と、前日終盤から5b p近く低下した。 米新規失業保険申請件数が予想に反して減少。2月フィラデルフィア地区連銀業況指 数はマイナス幅こそ縮小したものの、水面下から抜け出せなかった。 また、70億ドルの30年物インフレ指数連動債(TIPS) 入札 が不調に終わり、午後の取引で国債価格が一時、上げ幅を縮小した。 応札倍率は2.11倍で、2000年10月以来の低水準だった。 アナリストらは、低迷する原油価格や脆弱な世界需要を受け、国内インフレは抑制的 に推移するとの予想が広がり、さえない入札結果につながったと話す。 Tボンド先物3月限 は1━17/32高の166─03/32。 Tノート先物3月限 は15.5/32高の130━29.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.75 (+2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 0.50 (+2.75) U.S. 5-year dollar swap spread -8.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -14.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -51.00 (+1.50)