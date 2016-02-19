UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（19日）＝8本、76億8313万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド ＜愛称： ザ・大企業１６─０２＞ ドイチェ・アセット・マネジメント 設定上限額：５００億円／設定額：２６億１５３１万円 分類：追加型／内外／資産複合 手数料：上限２．１６％（税込み） 信託報酬：純資産総額に対して年率１．３８２４％（税込み） 販売会社：東京スター銀行 ｉＴｒｕｓｔロボ／ｉＴｒｕｓｔバイオ ピクテ投信投資顧問 設定上限額：各５００億円 設定額：ロボ２億１４４２万円／バイオ２６０５万円 分類：追加型／内外／株式 手数料：なし 信託報酬：純資産総額に対して年率１．４３６４％（税込み） 販売会社： ＳＢＩ証券、カブドットコム証券、東洋証券、マネックス証券、楽天証券 ｉＴｒｕｓｔ世界株式 ピクテ投信投資顧問 設定上限額：５００億円／設定額：２３９２万円 分類：追加型／内外／株式 手数料：なし 信託報酬：純資産総額に対して年率０．９６１２％（税込み） 販売会社：ＳＢＩ証券、カブドットコム証券、東洋証券、マネックス証券、楽天証券 ＵＳテクノロジー・イノベーターズ・ファンド 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：５０００億円／設定額：４５億０２４１万円 分類：追加型／海外／株式 手数料：上限３．２４％（税込み） 信託報酬：純資産総額に対して年率１．８６８４％（税込み） 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 野村３．５倍ブル・ベア２ （日本株３．５倍ブル２）／（日本株３．５倍ベア２）／（マネー ポートフォリオ２） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０億円、マネーポート１０００万円（いずれも自己設定） 設定額：３．５倍ブル２／３．５倍ベア２ 各１億５０００万円 マネー ポートフォリオ２ １００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行