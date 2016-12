UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝ウォンが5年半ぶり安値、外銀が売り

(内容を更新しました) [シンガポール 19日 ロイター] - 19日のアジア通貨市場 では、新興国通貨の大半が下落。週間でもマイナスとなる見通しだ。原 油安によりリスク許容度が低下したほか、世界経済の成長に対する懸念 が引き続き強い。 ウォン は5年半ぶり安値。一時1ドル=1239.6ウ ォンと1%近く下落した。カストディアン(資産管理金融機関)などの 外資系金融機関が売りを出した。 ただ、市場では当局による「非常に強力な介入」があったとみられ ており、ウォンは下げ幅を縮めた。中銀と企画財政省はこの日、外国為 替市場での過剰な動きが加速しているとして、必要なあらゆる措置を講 じる方針を示した。 米モルガン・スタンレーはリポートで「外国人投資家が韓国から資 金を引き揚げているのは、民間セクターのレバレッジ解消のために必要 なことだ。これに伴う資金フローは構造的になっており、韓国の6%の 経常黒字から生み出されるウォン需要を圧倒している」と述べた。同社 は対ドルでのターゲットを1ドル=1300ウォンに設定したという。 マレーシアリンギ は1%超下落。原油安を嫌気して売られ た。週間では1.3%安。 インドネシアルピア は1週間以上ぶりの安値。中銀は前日 、政策金利のBIレートを市場予想通り7.25%から7.00%に引 き下げた。 シンガポールドル は週間で0.7%安。 サムスン・フューチャーズの調査責任者、Jeong My-young氏は「主 要中銀は量的緩和やマイナス金利に関し懐疑的になっており、リスクセ ンチメントが安定化することは見込みづらい」と述べた。 0620GMT(日本時間午後3時20分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.12 113.25 +0.11 Sing dlr 1.4073 1.4020 -0.38 Taiwan dlr 33.288 33.525 +0.71 Korean won 1234.45 1227.40 -0.57 Baht 35.73 35.55 -0.50 Peso 47.66 47.58 -0.16 Rupiah 13535.00 13490.00 -0.33 *Rupee 68.46 68.46 +0.00 Ringgit 4.2240 4.1600 -1.52 Yuan 6.5200 6.5170 -0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.12 120.30 +6.35 Sing dlr 1.4073 1.4177 +0.74 Taiwan dlr 33.288 33.066 -0.67 Korean won 1234.45 1172.50 -5.02 Baht 35.73 36.00 +0.76 Peso 47.66 47.06 -1.25 Rupiah 13535.00 13785.00 +1.85 Rupee 68.46 66.15 -3.37 Ringgit 4.2240 4.2935 +1.65 Yuan 6.5200 6.4936 -0.40