米金融・債券市場＝短期債利回り上昇、予想上回るコアＣＰＩ受け

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*25.50 2.6063% 前営業日終盤 97*21.50 2.6124% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*29.50 1.7431% 前営業日終盤 98*30.00 1.7413% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*23.50 1.2213% 前営業日終盤 100*27.25 1.1972% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時59分 100*00.25 0.7459% 前営業日終盤 100*03.25 0.6974% 米金融・債券市場は、期間が短めの国債利回りが上昇。朝方発表された1月の米消費 者物価指数(CPI)で食品とエネルギーを除くコアCPIが市場予想を上回る約4年半 ぶりの大幅な伸びとなったことを受け、米利上げペースが予想よりも速まる可能性がある との見方が広がった。 半面、米株安に加え、原油価格が約4%下落したことを受け、期間が長めの国債への 逃避買いが再燃し、30年債利回りは一時1週間ぶりの水準に低下した。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「イ ンフレ率が予想よりも速いペースで上昇するリスクが台頭し、年内に追加利上げが実施さ れるとの観測が高まった」と指摘した。 終盤の取引で、2年債 は2/32安、利回りは0.746%。利回りの週 間の上げは5ベーシスポイントとなった。 指標10年債 は3/32高、利回りは1.748%。 1月の米CPIではコアCPIが0.3%上昇し、2011年8月以来4年5カ月ぶ りの大幅な伸びを記録し、市場予想の0.2%上昇を上回った。 同結果を受け、年内終盤の米利上げをにらんだ長期債買いが膨らみ、5・30年債利 回り格差は1.38%ポイントと、約3週間ぶりの水準に縮小した。 Tボンド先物3月限 は16/32高の166─19/32。 Tノート先物3月限 は0.5/32安の130━29/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 5.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 0.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -8.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -50.50 (+0.50)