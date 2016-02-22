23日の国内・海外経済指標と行事予定

(２月２３日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 メディアドゥ が東証１部に マザーズから 0835 閣議・閣議後会見 1030 日本：１０年利付国債（３月債）の発行予定額等 1030 日本：４０年利付国債の入札発行 1245 日本：４０年利付国債の入札結果 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２３日（火） ◇指標 07:00 独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） Q4 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Feb 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Dec 15:00 米中古住宅販売（全米リアルター協会） Jan 15:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Feb ●海外分● ◇イベント 10:00 カーニー英中銀総裁が議会証言 12:00 トルコ：中銀金利発表 Feb 18:00 米財務省２年債入札 13:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 米大統領選ネバダ州党員集会（共和） ◇決算予定 スタンダード・チャータード ＢＨＰビリトン