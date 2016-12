UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝大半が上昇、株高とＧ２０期待で

(情報を更新しました) [シンガポール 22日 ロイター] - アジア新興国通貨は22日、大半が上昇し ている。概ね堅調なアジア株が好感されている。市場関係者の間では、今週開催する20 カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議により、世界の金融市場の動揺が収まる のではないか、との期待感が広がっている。 債券絡みの資金流入を受けて、インドネシアルピア が上昇した。また、韓国 ウォン は、月末に向けた輸出業者による需要を背景に、小幅ながら上昇してい る。ウォンは、外国為替当局によるドル売り・ウォン買い介入も警戒されているという。 人民元 は小動き。26─27日に上海で開くG20では中国の為替政策が 議題の1つになると見られており、人民元は会議閉幕までは大きくは動かない見通しだ。 コモンウェルス銀行のストラテジスト、アンディ・ジー氏は「さえない米ドルと、G 20を控えて静かな人民元市場が、米ドル/アジア通貨を抑制するだろう」と指摘した。 *0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし、円とシンガポールドルは 前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.89 112.62 -0.24 Sing dlr 1.4025 1.4049 +0.17 Taiwan dlr 33.215 33.561 +1.04 Korean won 1233.40 1234.40 +0.08 *Baht 35.76 35.76 0.00 Peso 47.64 47.67 +0.05 Rupiah 13430.00 13490.00 +0.45 Rupee 68.55 68.46 -0.14 Ringgit 4.2070 4.2065 -0.01 Yuan 6.5193 6.5201 +0.01 *タイ市場は休場 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.89 120.30 +6.56 Sing dlr 1.4025 1.4177 +1.08 Taiwan dlr 33.215 33.066 -0.45 Korean won 1233.40 1172.50 -4.94 Baht 35.76 36.00 +0.67 Peso 47.64 47.06 -1.22 Rupiah 13430.00 13785.00 +2.64 Rupee 68.55 66.15 -3.50 Ringgit 4.2070 4.2935 +2.06 Yuan 6.5193 6.4936 -0.39