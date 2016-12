米金融・債券市場＝国債価格下落、原油・株高が圧迫

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時09分 97*22.50 2.6109% 前営業日終盤 97*25.50 2.6063% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時06分 98*25.00 1.7587% 前営業日終盤 98*29.50 1.7431% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時09分 100*20.50 1.2408% 前営業日終盤 100*23.50 1.2213% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時58分 99*31.25 0.7622% 前営業日終盤 100*00.25 0.7459% 米金融・債券市場は、国債価格が下落した。株価・原油価格が上昇し、安全資産とし ての債券の投資妙味が薄まった。週内に実施される総額880億ドルの短中期債入札を控 えていることも背景にある。 原油相場は最大7%上昇。国際エネルギー機関(IEA)が、今年と来年の米シェー ルガス生産量が減少するとの見通しを示したことで、原油価格が底を打った可能性がある との見方が広がった。 原油価格の上昇を手掛かりに最近売り込まれていたエネルギー株が買われ、米株価は 上昇した。 CRTキャピタルのシニア政府債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏は、「原油 相場と株価が過去数週間、相場を動かす要因となってきており、その状況は変わっていな い」と語った。 終盤の取引で、指標10年債 は5/32安、利回りは1.77%。 2年債利回り は0.77%。一時、3週間ぶりの高水準をつけた。 財務省は23日に260億ドルの2年債、24日に340億ドルの5年債、25日に 280億ドルの7年債入札を実施する。 社債の発行が立て込んでいることも国債価格の圧迫材料となっているもよう。 Tボンド先物3月限 は13/32安の166─6/32。 Tノート先物3月限 は4/32安の130━25/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 4.75 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread -0.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -9.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -15.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -50.50 (-0.25)