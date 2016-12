UPDATE 1-アジア通貨動向（23日）＝大半が上昇、元安・原油軟化で上値重い

(情報を更新しました) [シンガポール 23日 ロイター] - 23日のアジア新興国通貨は、大半が上昇 した。コモディティー価格の回復期待から、リスク許容度が改善した。ただ、人民元が下 落し、原油価格も軟化するなか、上値は重い。 シンガポールドル は下落している。シンガポール政府と金融管理局(MAS 、中央銀行)は、2016年の全品目のインフレ率見通しを下方修正すると発表した。 債券絡みの資金流入を背景に、インドネシアルピア は1週間ぶり高値。イン ドネシアのダルミン・ナスティオン調整相(経済)は、中銀に政策金利を4─5%に引き 下げるよう求めたことを明らかにした。銀行の貸出金利を引き下げることが狙いという。 韓国ウォン は、オーバーナイトでのノンデリバラブル・フォワード(NDF) 堅調を受けて、この日の高値の1ドル=1225.0ウォンで地元市場の取 引を開始。ただ、人民元安や、アジア時間に原油が下落したことで、上げ幅を縮小した。 外資系銀行のトレーダーは「オフショアファンドは押し目でドル/ウォンに買いを入 れている。人民元や原油の動向を踏まえると、ウォンの上昇は続かない」と述べている。 *0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.46 112.93 +0.42 Sing dlr 1.4020 1.3997 -0.16 Taiwan dlr 33.231 33.567 +1.01 Korean won 1231.40 1234.40 +0.24 Baht 35.72 35.75 +0.10 Peso 47.63 47.61 -0.05 Rupiah 13378.00 13435.00 +0.43 Rupee 68.62 68.60 -0.02 Ringgit 4.1850 4.1965 +0.27 Yuan 6.5292 6.5230 -0.09 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.46 120.30 +6.97 Sing dlr 1.4020 1.4177 +1.12 Taiwan dlr 33.231 33.066 -0.50 Korean won 1231.40 1172.50 -4.78 Baht 35.72 36.00 +0.80 Peso 47.63 47.06 -1.20 Rupiah 13378.00 13785.00 +3.04 Rupee 68.62 66.15 -3.59 Ringgit 4.1850 4.2935 +2.59 Yuan 6.5292 6.4936 -0.55