米金融・債券市場＝利回り低下、サウジ石油相発言受けた株・原油安で

[ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) US30YT=RR 15時57分 97*30.50 2.5987% 前営業日終盤 97*25.50 2.6063% 10年債 (指標銘柄) US10YT=RR 15時58分 98*29.50 1.7432% 前営業日終盤 98*26.00 1.7552% 5年債 (指標銘柄) US5YT=RR 15時57分 100*24.50 1.2146% 前営業日終盤 100*21.25 1.2359% 2年債 (指標銘柄) US2YT=RR 15時50分 100*00.25 0.7459% 前営業日終盤 99*31.75 0.7540% 米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。サウジアラビアのヌアイミ石油鉱物 資源相が主要産油国による減産の可能性を事実上排除したことで原油相場と株価が値下が りし、米国債への需要が再び高まった。 ヌアイミ石油相は3月にも多くの産油国が増産凍結合意に加わるとの見方を示したが 、市場はこれを減産に向かう前兆と受け取るべきではないとの考えを示した。 午後の取引で、10年債 は6/32高。利回りは1.75%と、前日の 1.76%から低下した。 米財務省が実施した260億ドルの2年債入札は底堅い需要を集めた。最高落札利回 りは0.752%と、前年9月以来の低水準となった。 24日は340億ドルの5年債、25日には280億ドルの7年債入札が行われるが 、月末要因の米国債需要が支援すると見込まれている。 この日発表された経済指標は強弱まちまちの内容となった。1月の米中古住宅販売は 予想外に増加し、昨年7月以来半年ぶりの高水準となったほか、昨年12月のS&P/ケ ース・シラー住宅価格指数も堅調な伸びを示し、住宅市場の底堅さを浮き彫りにした。 半面、2月の米コンファレンス・ボード(CB)消費者信頼感指数は株式市場の急落 を背景に92.2に低下し、市場予想の97も下回った。 Tボンド先物3月限 は18/32高の166─24/32。 Tノート先物3月限 は5/32高の130━30/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 5.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 0.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -8.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -15.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -50.00 (-0.25)