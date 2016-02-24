25日の国内・海外経済指標と行事予定

(２月２５日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1030 ２年利付国債の入札発行 1030 木内審議委員、金融経済懇談会で講演（鹿児島市） 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２年利付国債の入札結果 1430 木内審議委員、記者会見（鹿児島市） 1430 鉄連会長会見 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1710 月例経済報告関係閣僚会議 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月２５日（木） ◇指標 00:30 豪設備投資 Q4 07:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Mar 08:00 スペインＧＤＰ 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Jan 09:30 英ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q4 10:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Jan 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米耐久財受注（商務省） Jan 14:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Dec 15:00 メキシコ：経常収支 Q4 ●海外分● ◇イベント 00:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 ＊日 本時間午前９時 13:15 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同連銀主催の会議であいさつ 17:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 米財務省７年債入札 ◇決算予定 ヴァーレ