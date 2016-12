UPDATE 1-アジア通貨動向（24日）＝マレーシアリンギの下げ目立つ、原油安で

(内容を追加しました。) [シンガポール 24日 ロイター] - アジア通貨市場では、マレーシアリンギが 3週間ぶり安値をつけ、下げが目立っている。原油安を背景にリスク回避の動きが広がっ ている。 人民元 は軟調。中国人民銀行はこの日、人民元の対ドル基準値を前日より も元安水準に設定した。 韓国ウォン は海外ファンド勢の売りに押され、約5年半ぶり安値近辺で推 移している。ただ、ウォン買い介入への警戒感が高まり、一時の下げからは戻した。 シンガポールドル は堅調。第4・四半期の成長率が予想を上回ったことに支 援されている。 マレーシアリンギはドルに対して1.2%下落し、2月3日以来の安値をつけた。原 油安により原油・天然ガス収入が減少するとの懸念がリンギを圧迫している。 0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.75 112.12 +0.33 Sing dlr 1.4071 1.4075 +0.03 Taiwan dlr 33.258 33.485 +0.68 Korean won 1233.80 1231.10 -0.22 Baht 35.72 35.74 +0.04 Peso 47.70 47.64 -0.13 Rupiah 13440.00 13420.00 -0.15 Rupee 68.57 68.57 +0.01 Ringgit 4.2300 4.1955 -0.82 Yuan 6.5323 6.5264 -0.09 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.75 120.30 +7.65 Sing dlr 1.4071 1.4177 +0.75 Taiwan dlr 33.258 33.066 -0.58 Korean won 1233.80 1172.50 -4.97 Baht 35.72 36.00 +0.78 Peso 47.70 47.06 -1.33 Rupiah 13440.00 13785.00 +2.57 Rupee 68.57 66.15 -3.52 Ringgit 4.2300 4.2935 +1.50 Yuan 6.5323 6.4936 -0.59