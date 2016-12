米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、原油・株式相場回復で

[ニューヨーク 24日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時05分 97*23.50 2.6094% 前営業日終盤 98*18.00 2.5690% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時05分 98*28.00 1.7484% 前営業日終盤 99*05.50 1.7157% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時05分 100*24.00 1.2178% 前営業日終盤 100*27.75 1.1934% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時04分 99*31.50 0.7578% 前営業日終盤 100*01.00 0.7336% 米金融・債券市場は、原油や株式相場が持ち返すなか、ほぼ変わらずで取引を終えた 。 この日はマークイットが公表した2月の米サービス購買担当者景気指数(PMI)速 報値が、景気の拡大と悪化の分岐点となる50を下回った。この指標を受け、国債利回り は低下していた。 ところが、エネルギー省エネルギー情報局(EIA)が発表した週間統計でガソリン 需要の底堅さが示され、原油相場は一時の下げから切り返して上昇した。上昇していた国 債価格もほぼ変わらずに転じた。 終盤の取引で、10年債 は2/32高。利回りは1.74%、一時は1 .65%まで低下する場面もあった。 米財務省が実施した340億ドルの5年債入札は、底堅い需要を集めた。 25日には、280億ドルの7年債入札も行われる。 世界成長鈍化への懸念が高まるなか、債券市場はおおむね原油相場に左右されてきた 。 Tボンド先物3月限 は2/32安の166─22/32。 Tノート先物3月限 は2/32高の131━00/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 4.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 0.25 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -8.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -16.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -51.50 (-0.75)