UPDATE 1-アジア通貨動向（25日）＝大半が上昇、原油相場受け上値は限定的

(内容を追加しました) [シンガポール 25日 ロイター] - 25日のアジア新興国通貨は大半が上昇。 オーバーナイトの原油相場上昇がリスクセンチメントを改善した。ただ、世界経済成長の 鈍化と原油の供給過剰に対する懸念を背景に原油価格は25日アジア時間に再び下げ、ア ジア通貨の上値は限定的となっている。 台湾ドル は薄商いの中、月末の輸出業者の決済需要を受けて上昇。ただ、海 外投資家が24日の台湾株式市場で売り越しに転じたことを受け、外国金融機関が台湾ド ル売りに動き、上値は抑えられている。 マレーシアリンギ は24日の原油相場上昇を受けて値を上げている。 人民元 はほぼ横ばいで推移。 韓国ウォン はリスクセンチメントの改善を受けて上昇して始まったが、海 外ファンド勢の戻り売りで下げに転じた。月末が近づいているものの、ウォン安を受けて 輸出業者は様子見姿勢を続けている。 スコシアバンク(香港)のアジア新興国通貨担当ストラテジスト、チー・ガオ氏は「 アジア通貨は市場センチメントと共に変動を続ける可能性がある」と指摘。現在では原油 相場がセンチメントに主に影響を与えているとの見解を示した。 0540GMT(日本時間午後2時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 *フィリピン市場は祝日のため休場。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.49 112.19 -0.27 Sing dlr 1.4027 1.4051 +0.17 Taiwan dlr 33.248 33.490 +0.73 Korean won 1236.60 1234.40 -0.18 Baht 35.66 35.70 +0.11 *Peso 47.62 47.62 +0.00 Rupiah 13420.00 13405.00 -0.11 Rupee 68.57 68.56 -0.01 Ringgit 4.2120 4.2200 +0.19 Yuan 6.5332 6.5339 +0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.49 120.30 +6.94 Sing dlr 1.4027 1.4177 +1.07 Taiwan dlr 33.248 33.066 -0.55 Korean won 1236.60 1172.50 -5.18 Baht 35.66 36.00 +0.95 Peso 47.62 47.06 -1.18 Rupiah 13420.00 13785.00 +2.72 Rupee 68.57 66.15 -3.53 Ringgit 4.2120 4.2935 +1.93 Yuan 6.5332 6.4936 -0.61