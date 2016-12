UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、世界成長懸念で逃避買い

(レートを更新しました) [ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*00.50 2.5957% 前営業日終盤 97*23.50 2.6094% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*06.00 1.7140% 前営業日終盤 98*27.00 1.7518% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*25.50 1.1669% 前営業日終盤 100*23.25 1.2227% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*01.25 0.7303% 前営業日終盤 99*31.25 0.7617% 米金融・債券市場は国債利回りが低下。世界成長見通しをめぐる懸念から、国債への 逃避買いが広がった。同日実施される予定だった7年債入札が26日に延期されたことも 買いを誘った。 ただ、原油相場が一時の下げから切り返し上昇したことを受け、米債価格は上げ幅を 縮小した。 バンク・オブ・ノバスコシアの米債取引主任、チャールズ・コミスキ氏は「世界成長 やそれに伴う影響をめぐる懸念が相場を動かす材料となっている」と述べた。 欧州やアジア経済動向をめぐる懸念からリスク選好度が低下し、米債への投資妙味が 増している。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボージェル氏は「低金利はもは や特異な状況ではないものの、予想よりも長い期間継続するとの見解が強まっている」と 述べた。 終盤の取引で、指標10年債 は12/32高、利回りは1.70%。 米財務省が「技術上の問題」を理由に、同日予定していた280億ドルの7年債入札 を26日に延期したことを受け、利回りの低下に一時拍車がかかった。 同日発表された1月の米耐久財受注は10カ月ぶりの高い伸びを記録。幅広い分野で 需要が増加し、低迷している製造業にとって明るい材料となった。 市場の関心は26日発表の第4・四半期の米国内総生産(GDP)改定値に向けられ ている。 Tボンド先物3月限 は21/32高の167─11/32。 Tノート先物3月限 は14.50/32高の131━14.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 4.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 1.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -8.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -17.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -53.75 (-2.25)