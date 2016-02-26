UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（26日）＝8本、205億0643万円

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(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６─０２ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：２１億７５５２万円 販売会社：足利銀行 りそなラップ型ファンド（安定型）／（安定成長型）／（成長型）＜愛称：Ｒ２４６＞ りそなアセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：合計１６０億４６１４万円 安定型８６億７４６８万円／安定成長型４７億１４９６万円／成長型２６億５６４９万円 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０１６―０２ ＜愛称：「ぜんぞう」または「ぜんぞう１６０２」＞ あおぞら投信 設定上限額：５００億円 設定額：１億５１６７万円 販売会社：あおぞら銀行、池田泉州銀行 ニッセイ米国株テーマローテーションファンド（３カ月決算型） ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：２億４５２６万円 販売会社：岡三にいがた証券、むさし証券、ＳＢＩ証券 ニッセイ米国株テーマローテーションファンド（資産成長型） ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：３億８１７６万円 販売会社：岡三にいがた証券、むさし証券、ＳＢＩ証券 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム） ＳＢＩアセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：１５億０６０４万円 販売会社： ＳＢＩ証券
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