29日の国内・海外経済指標と行事予定

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(2月29日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 鉱工業生産速報（１月、経産省） 0850 商業動態統計（１月、経産省） 1400 建設工事受注（１月、国交省） 1400 新設住宅着工数（１月、国交省） 19:00 外国為替平衡操作の実施状況（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月２９日（月） ◇指標 07:00 独小売売上高（連邦統計庁） Jan 07:00 独輸入物価（連邦統計庁） Jan 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Feb 14:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Feb 15:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Jan ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場
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