UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝小幅高、週間でも上昇　Ｇ２０に注目

(内容を更新しました) [シンガポール 26日 ロイター] - 26日のアジア新興国通貨は大半が買われ 、週間でも上昇となる見通しだ。 シンガポールドル は今週、対米ドルで0.4%高。この日発表された1月の 鉱工業生産は前年同月比0.5%減少したが、マイナス幅は市場予想の4.8%よりも小 さかった。 ウォン は、輸出企業の決済需要により買われ小幅高で推移している。 インドネシアルピア は今週、対ドルで0.8%上昇。高金利を背景に、アジ ア通貨高をけん引した。 フィリピンペソ は0.2%高。タイバーツは0.1%高だった。 OANDAアジアパシフィック(東京)のシニアトレーダー、スティーブン・アイネ ス氏は「今週末の20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議を前に楽観論も垣 間見えてはいるが、協調政策が打ち出されるかどうかは疑わしい」との見方を提示。「投 資家が後ろ向きな見方の中でわずかな楽観論を抱いているとしても、会合後にはしぼんで しまうのではないかと非常に懸念している。そのため、来週は難しい相場になるだろう」 と述べた。 アナリストらは、アジア通貨の継続的な上昇には懐疑的だ。クレディ・スイス・プラ イベート・バンキング・アジアパシフィック(シンガポール)の上級通貨ストラテジスト 、Heng Koon How氏は「現地のネガティブなダイナミクスに何ら変化はない」と指摘。「 アジア全体での輸出減少や人民元の下落が、域内通貨の売り材料となっている」と述べた 。 0610GMT(日本時間午後3時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.64 113.01 +0.33 Sing dlr 1.3994 1.4019 +0.18 Taiwan dlr 33.240 33.496 +0.77 Korean won 1237.02 1238.80 +0.14 Baht 35.66 35.69 +0.07 Peso 47.59 47.62 +0.07 Rupiah 13385.00 13406.00 +0.16 Rupee 68.77 68.71 -0.09 Ringgit 4.2200 4.2195 -0.01 Yuan 6.5365 6.5344 -0.03 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.64 120.30 +6.80 Sing dlr 1.3994 1.4177 +1.31 Taiwan dlr 33.240 33.066 -0.52 Korean won 1237.02 1172.50 -5.22 Baht 35.66 36.00 +0.95 Peso 47.59 47.06 -1.10 Rupiah 13385.00 13785.00 +2.99 Rupee 68.77 66.15 -3.81 Ringgit 4.2200 4.2935 +1.74 Yuan 6.5365 6.4936 -0.66