米金融・債券市場＝利回り上昇、堅調なインフレ指標やＧＤＰ上方修正で

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*03.50 2.6402% 前営業日終盤 98*00.50 2.5957% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*23.50 1.7641% 前営業日終盤 99*06.00 1.7140% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時01分 99*14.25 1.2398% 前営業日終盤 99*25.50 1.1669% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時00分 99*29.00 0.7973% 前営業日終盤 100*01.25 0.7303% 米金融・債券市場は国債利回りが上昇。朝方発表された1月の個人所得・消費統計で 、米連邦準備理事会(FRB)がインフレ指標として注目するコア個人消費支出(PCE )物価指数が堅調な伸びとなったことを受け、年内利上げの可能性が残されているとの見 方が広がった。 DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は、インフレ率は 「予想よりも強い伸びを示した」とし、コアPCEの伸びを受けて売りが出たことを指摘 した。 1月のコアPCEは前年同月比1.7%上昇し、2014年7月以来の大幅な伸びを 記録した。 取引終盤、指標10年債 は21/32安、利回りは1.77%。 原油・株価の上昇を受け、債券相場は朝方から軟調に推移。その後発表された201 5年第4・四半期の国内総生産(GDP)改定値は年率換算で前期比1.0%増と、速報 値(0.7%増)から上方修正された。市場では0.4%増への下方修正が予想されてい たこともあり、債券価格は下げ足を速める格好となった。 技術的な問題から実施が同日に延期されていた7年債入札は、最高落札利回りが1. 568%となり、ロイターデータによると、入札前取引(WI)の 水準を2ベーシスポ イント(bp)超上回った。 トレーダーは、入札日の延期によって需要が一部削がれた可能性があると指摘した。 Tボンド先物3月限 は1─23/32安の165─20/32。 Tノート先物3月限 は22.50/32安の130━24/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 3.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 0.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -9.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -17.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -54.00 (-0.25)