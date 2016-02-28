〔マーケットアイ〕金利：国債先物が反落スタート、あすの10年債入札への警戒

［東京 ２９日 ロイター］ -

＜０８：５１＞ 国債先物が反落スタート、あすの10年債入札への警戒

国債先物中心限月３月限は、前営業日比５銭安の１５２円０４銭と反落して寄り付いた。翌日にマイナス金利下で初めて行われる可能性が高い１０年利付国債入札への警戒に加え、前週末の米債券市場で米国の利上げが想定より早まるとの見方が広がり、金利に上昇圧力がかかった流れを引き継いだとみられている。市場では「２０カ国財務相・中央銀行総裁会議（Ｇ２０）の声明内容を受けた株式市場の反応を見極めたい」（国内証券）との声が聞かれた。

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