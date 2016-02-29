UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（29日）＝10本、75億7584万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 世界ハイブリッド証券ファンド２０１６０２（ヘッジあり） ＜愛称：ゆうせん君プラス２０１６０２＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：３００億円 設定額：２２億８４１１万円 販売会社：愛知銀行、西京銀行 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド ２０１６─０２ ＜愛称：プライム Ｊ ボンド １６─０２／Ｐｒｉｍｅ Ｊ Ｂｏｎｄ １６─０２＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：１００億円 設定額：４億２８８４万円 販売会社：広島銀行 企業価値成長小型株ファンド＜愛称：眼力（ガンリキ）＞ 新光投信 設定上限額：３００億円 設定額：９億９９８０万円 販売会社：アーク証券、あかつき証券、島大証券、しん証券さかもと、三津井証券、新大垣証券、 寿証券、大山日ノ丸証券、永和証券、木村証券、香川証券、ＳＢＩ証券、 三木証券、 六和証券、 岡地証券、フィリップ証券 ピクテ・セキュリティ・ファンド ピクテ投信投資顧問 設定上限額：５００億円 設定額：７億０５０８万円 販売会社：岩井コスモ証券、東洋証券 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ （年１回決算型）／（３カ月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額：各１億円（自己設定） 設定額：各１億円 販売会社：高木証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６―０２（為替ヘッジあり／限定追加型） ＜愛称：メジャー・カンパニーズ１６―０２＞ 大和証券投資信託委託 設定上限額：３００億円 設定額：１９億７９２３万円 販売会社：関西アーバン銀行 米国優先リート・ファンド２０１６―０２ _ （為替ヘッジあり／限定追加型）／（為替ヘッジなし／限定追加型） ＜愛称：リート・スター１６─０２＞ 大和証券投資信託委託 設定上限額：各５００億円、２本合計で１０００億円 設定額：為替ヘッジあり２億００２４万円／為替ヘッジなし４億７８５１万円 販売会社：関西アーバン銀行 ダイワ住宅金融支援機構債ファンド ─Ｍｒ．フラット─ 大和証券投資信託委託 設定上限額：３億円（自己設定） 設定額：３億円 販売会社：大和証券