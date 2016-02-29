［ ２９日 ロイター］ - ＊経済指標コードについて リアルタイムデータは、コードをクリックしてご覧下さい 過去データは、コード上で右クリックし「関連━経済指標チャート」を選択して下さい 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧ください。 なお、契約の内容によっては、データがご覧いただけない場合もあります ◇実質ＧＤＰ 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 速報値 Q4 +0.7 2.0 改定値 Q4 +1.0 0.7 確定値 Q3 +2.0 2.1 ドイツ 速報値 Q4 0.3 0.3 改定値 Q4 0.3 0.3 英国 速報値 Q4 +0.5 0.4 改定値 Q4 +0.5 0.5 確定値 Q3 +0.4 +0.5 0.5 日本 一次速報 Q4 -0.4 0.3 二次速報 Q4 -0.4 ユーロ圏 速報値 Q4 0.3 0.3 改定値 Q4 0.3 ◇失業率 米国 Feb 4.9 ドイツ Feb 6.2 英国 Jan 5.1 日本 Jan 3.3 ユーロ圏 Jan 10.4 ◇卸売物価 米国 Jan +0.1 -0.2 ドイツ Feb -0.4 英国 Jan -0.1 -0.3 -0.2 日本 Feb -0.9 ユーロ圏 Jan -0.8 ◇消費者物価 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 Jan 0.0 -0.1 ドイツ Feb 0.4 英国 Jan -0.8 0.1 日本 Jan 0 0.2 ユーロ圏（速報値） Feb 0.3 ユーロ圏（改定値） Feb ◇経常収支 米国 Q3 -124.1 -111.1 -109.7 英国 Q3 -17.45 -17.488 -16.767 7 日本 Jan 960.7 ユーロ圏 Dec 25.5 26.9 26.4 ◇政策金利 英国 Mar 0.50 ユーロ圏 Mar 0.05 ＊実質ＧＤＰ（季調済、前期比 ％）：米国は年率、連鎖加重ベース。 ＊失業率（季調済、％） ＊卸売物価（前月比 ％）：英国、ユーロ圏は生産者物価、日本は企業物価。 ＊消費者物価（前月比 ％）：日本は前年比。ユーロ圏は前年比、ＥＵ基準（ＨＩＣＰ）。 ＊経常収支：米国は10億ドル、英国は10億ポンド、日本は10億円、ユーロ圏は10億ユーロ。 ＊政策金利（％） ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています ＊遡及データは指標改定を反映していないため、このグラフでは提供していません。