〔表〕きょうの投信設定（1日）＝7本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ベトナム株式オープン＜愛称：ベトナムの息吹＞ 日本アジア・アセット・マネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券、楽天証券 ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（資産成長型） ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：１００万円 設定額：── 販売会社：いちよし証券 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり／為替ヘッジなし 大和証券投資信託委託 設定上限額：各５０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社： ＵＢＳ証券 ダイワ米国リート・プラス（年２回決算型）為替ヘッジあり／為替ヘッジなし 大和証券投資信託委託 設定上限額：各５０００万円 設定額：── 販売会社：ＵＢＳ証券 ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト１１ Ｖｅｒ７─ 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券