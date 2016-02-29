1日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 アクサスホールディングス がジャスダックに 市場変更 ワイヤレスゲート が東証１部に マザーズから 0815 閣議・閣議後会見 0830 １月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 １月完全失業率（総務省） 0830 １月全世帯家計調査（総務省） 0850 １０─１２月期法人企業統計（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 １０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ３０年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） 1245 １０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1600 債券市場サーベイ・２月調査（日銀） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月１日（火） ◇指標 01Mar 米自動車販売台数 Feb 01Mar 00:00 韓国：貿易収支 Feb 01Mar 00:30 豪経常収支（連邦統計局） Q4 01Mar 01:00 中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） Feb 01Mar 01:00 中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Feb 01Mar 01:45 中国製造業ＰＭＩ（財新） Feb 01Mar 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Feb 01Mar 10:00 ユーロ圏失業率（統計局） Jan 01Mar 13:30 カナダ：ＧＤＰ Q4 01Mar 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Feb 01Mar 15:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Feb 01Mar 15:00 米建設支出（商務省） Jan 01Mar 17:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 Feb 01Mar 17:55 独製造業ＰＭＩ改定値 Feb 01Mar 18:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 Feb 01Mar 18:30 英製造業ＰＭＩ Feb ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Mar 04:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が中国人民銀行・ＦＲＢ共催シンポジウムで講 演 米大統領選スーパーチューズデー ジュネーブ国際自動車ショー（１３日まで、一般公開は３日から） ◇決算予定 バークレイズ ◇休場 韓国