UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝軟調、韓国ウォンが5年半ぶり安値

[シンガポール 29日 ロイター] - アジア通貨市場は、韓国ウォンが5年半ぶりの安値をつけた。米経済指標が底堅い数字となったことから年内の米利上げ観測が再燃し、他の大半のアジア通貨も軟調となった。

アナリストによると、週末に開かれた20カ国財務相・中央銀行総裁会議(G20)は、アジア通貨市場ではさほど材料視されていない。短期的には今週発表される米中の経済指標が注目されている。

韓国ウォンはドルに対して一時、2010年6月以来の安値をつけた。ウォンは今月に入り2.4%下落。年初からは約5%下げている。韓国中銀が今年利下げを実施するとの観測がウォンを圧迫している。

米ドル高基調を受け、シンガポールドル は一時、3週間ぶり安値をつけた。

0630GMT(日本時間午後3時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。

*Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.84 114.00 +1.03 Sing dlr 1.4068 1.4084 +0.11 Taiwan dlr 33.481 33.492 +0.03 Korean won 1237.50 1238.20 +0.06 Baht 35.67 35.63 -0.11 Peso 47.56 47.52 -0.08 Rupiah 13388.00 13365.00 -0.17 Rupee 68.72 68.62 -0.14 Ringgit 4.2170 4.2115 -0.13 Yuan 6.5475 6.5413 -0.09

Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.84 120.30 +6.61 Sing dlr 1.4068 1.4177 +0.77 Taiwan dlr 33.481 33.066 -1.24 Korean won 1237.50 1172.50 -5.25 Baht 35.67 36.00 +0.93 Peso 47.56 47.06 -1.04 Rupiah 13388.00 13785.00 +2.97 Rupee 68.72 66.15 -3.73 Ringgit 4.2170 4.2935 +1.81 Yuan 6.5475 6.4936 -0.82