UPDATE 2-米金融・債券市場＝価格上昇、軟調な米指標や月末買いで

(表を更新しました) [ニューヨーク 29日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*19.50 2.6156% 前営業日終盤 97*03.50 2.6402% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時03分 98*31.00 1.7382% 前営業日終盤 98*23.50 1.7641% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*17.75 1.2171% 前営業日終盤 99*14.25 1.2398% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*29.75 0.7855% 前営業日終盤 99*29.00 0.7973% 米金融・債券市場は、長期債を中心に国債価格が上昇。朝方発表された一連の米指標 が市場予想を下回ったことを受け、年内の米利上げペースが鈍る可能性があるとの見方が 強まり、安全資産としての債券買いを誘った。 アナリストによると、月末を控えたポジション調整に絡む需要も長期債を支えた。 1月の米中古住宅販売仮契約指数は市場予想に反して低下し、昨年1月以来1年ぶり の低水準を記録。2月のシカゴ地区購買部協会景気指数は予想以上に低下し、節目となる 50を割り込んだ。 US銀プライベート・クライアント・グループの最高投資責任者ビル・ノーゼイ氏は 「最近の経済指標がまちまちの内容となっていることに加え、今日発表の指標は予想を下 回る内容となった」としたうえで「インフレ期待は十分に抑制されており、他の市場と比 較すると、米利回りは魅了的だ」と述べた。 終盤の取引で、指標10年債 は9/32高、利回りは1.733%。 30年債 は17/32高、利回りは2.609%。 中国人民銀行(中央銀行)が同日、預金準備率を50ベーシスポイント(bp)引き 下げると発表したことを受け、米債への逃避買いが膨らんだことを受け、価格はオーバー ナイト取引でも上昇していた。 市場では、3月4日に発表される2月米雇用統計に関心が集まっている。 Tボンド先物3月限 は8/32高の165─28/32。 Tノート先物3月限 は5/32高の130━29/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 4.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 2.25 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -8.00 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -16.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -53.25 (+1.25)