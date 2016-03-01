再送-2日の国内・海外経済指標と行事予定

(検索コードを修正しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 バリューゴルフ がマザーズに（公開価格1280円） 0850 ２月マネタリーベース（日銀） 1045 NTTドコモ ネットワーク戦略説明会 1100 住友化学 １６━１８年中期経営計画 1500 ２月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテ） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月２日（水） ◇指標 02Mar 00:30 豪ＧＤＰ（連邦統計局） Q4 02Mar 01:30 韓国：製造業ＰＭＩ Feb 02Mar 06:45 スイス：ＧＤＰ Q4 02Mar 10:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Jan 02Mar 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 02Mar 13:00 シンガポール：製造業ＰＭＩ Feb 02Mar 13:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Feb ◇イベント 16:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 19:00 米地区連銀経済報告 ブラジル：中銀金利発表