UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝上昇、中国の預金準備率引き下げで

(内容を追加しました) [シンガポール 1日 ロイター] - アジア通貨市場は、上昇した。中国の預金準 備率引き下げを受けリスク志向が強まったほか、米利上げペースをめぐる不透明感がドル の勢いを抑え、アジア通貨を支援した。 中国人民銀行は29日、預金準備率を50ベーシスポイント(bp)引き下げた。 この日発表された中国の製造業購買担当者景気指数(PMI)は、中国経済の一段の 悪化を示す内容となったものの、預金準備率の引き下げでリスク志向が若干高まったとア ナリストらはみている。 インドルピーはしっかり。インドのジャイトリー財務相は前日、2016/17年度 予算案で、財政赤字目標を堅持する方針を示した。これを受け、中銀が次回4月の政策会 合の前に利下げを行う可能性があるとの観測が高まり、ルピーの堅調地合いにつながった 。 スコシア銀行(香港)の為替ストラテジスト、Qi Gao氏は「堅実な財政政策と成長を 支援する金融政策の組み合わせは、投資資金の流入につながる」との見方を示した。 0625GMT(日本時間午後3時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.69 112.70 +0.01 Sing dlr 1.4014 1.4065 +0.36 Taiwan dlr* 33.125 33.492 +1.11 Korean won* 1231.16 1236.70 +0.45 Baht 35.59 35.63 +0.10 Peso 47.38 47.55 +0.35 Rupiah 13365.00 13367.00 +0.01 Rupee 68.21 68.43 +0.32 Ringgit 4.1800 4.2050 +0.60 Yuan 6.5413 6.5540 +0.19 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.69 120.30 +6.75 Sing dlr 1.4014 1.4177 +1.16 Taiwan dlr 33.125 33.066 -0.18 Korean won 1231.16 1172.50 -4.76 Baht 35.59 36.00 +1.15 Peso 47.38 47.06 -0.68 Rupiah 13365.00 13785.00 +3.14 Rupee 68.21 66.15 -3.01 Ringgit 4.1800 4.2935 +2.72 Yuan 6.5413 6.4936 -0.73 韓国市場は休場。台湾ドルの前営業日終値は26日終値。