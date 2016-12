米金融・債券市場＝国債価格下落、底堅いＩＳＭ製造業統計で

[ニューヨーク 1日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間15時59分 95*28.00 2.7017% 前営業日終盤 97*19.50 2.6156% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間15時58分 98*05.00 1.8284% 前営業日終盤 98*31.00 1.7382% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時59分 99*02.75 1.3147% 前営業日終盤 99*17.75 1.2171% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時58分 99*25.75 0.8490% 前営業日終盤 99*29.75 0.7855% 米金融・債券市場では国債価格が下落、利回りは2週間ぶりの水準近辺に上昇した。 米供給管理協会(ISM)製造業統計が底堅い内容となったことで、安全とみられる国債 への需要が後退した。 2月のISM製造業景気指数は49.5と、前月の48.2から上昇。景況拡大と悪 化の分かれ目となる50を5カ月連続で割り込んだものの、2カ月連続で伸び、市場予想 の48.5も上回った。生産が拡大したほか、新規受注も高水準を維持した。 ジェフリーズ&カンパニー(ニューヨーク)のマネーマーケット・ストラテジスト、 トム・サイモンズ氏は「ISM統計は非常に心強い内容で、製造業に安定化の兆しがうか がえる」と述べた。 ダウ平均株価 が300ドル以上値上がりするなど株高となったことなども国債 の手控え要因となった。原油相場は中国の需要拡大期待から値上がりした。 金融当局者の発言では、ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が、自身の米経済見通しの リスクバランスについて「やや下振れしつつある」との認識を表明。連邦準備理事会(F RB)による追加利上げが同総裁らの示唆していた時期より遅れる可能性が出てきた。 終盤の取引で、指標10年債 は26/32安、利回りは1.828%。 30年債 は1─24/32安、利回りは2.701%。 Tボンド先物6月限 は2─6/32安の162─11/32。 Tノート先物6月限 は29.5/32安の129━19/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 4.00 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 1.75 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -9.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -17.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -54.50 (-1.25)