〔表〕2月の米自動車販売台数は前年比6.9％増、年率1754万台

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［１日 ロイター］ - 主要自動車メーカーが発表した２月の米自動車販売は、前年 同月比６．９％増加し、季節調整済みの年率換算で１７５４万台となった。 年率換算の販売台数は、米商務省が提供した季節調整係数を用いて算出した数字。 16年2月 15年2月 前年同月比（％） 自動車販売台数 1,344,225 1,257,619 6.9 乗用車 572,398 573,633 -0.2 小型トラック 771,827 683,986 12.8 主要メーカーの実質販売台数：乗用車および小型トラック 順位 16年2月 15年2月 前年同月比（％） 1 General Motors 227,825 231,378 -1.5 2 Ford Motor 217,192 180,383 20.4 3 Toyota Motor^^^ 187,954 180,467 4.1 4 Fiat Chrysler 182,879 163,586 11.8 5 Nissan^ 130,911 118,436 10.5 6 Honda Motor Co^^ 118,985 105,466 12.8 7 Hyundai 53,009 52,505 1.0 8 Kia 49,737 44,030 13.0 9 Subaru 42,011 41,358 1.6 10 Mercedes/Smart 25,632 25,749 -0.5 11 BMW 25,337 28,921 -12.4 12 Volkswagen 22,321 25,710 -13.2 13 Mazda Motor Co 21,544 25,650 -16.0 14 Audi 11,718 11,455 2.3 15 Jaguar Land Rover 7,929 6,327 25.3 16 Mitsubishi 7,870 7,533 4.5 17 Volvo 5,260 4,012 31.1 18 Porsche 3,561 3,202 11.2 TOTAL 1,341,675 1,256,168 6.8 ^レクサスの販売台数も含む ^^インフィニティ部門の販売台数も含む ^^^アキュラの販売台数も含む （注：企業提出データ、およびロイター集計）
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