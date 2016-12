UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝上昇、米製造業景気指数を好感しリスク資産に買い

(内容を更新しました) [シンガポール 2日 ロイター] - 2日のアジア通貨市場では、新興国通貨が上 昇。米供給管理協会(ISM)が1日発表した2月の米製造業景気指数が前月から上昇し 、世界の経済成長見通しへの懸念が後退したことでリスク資産への買いが増えた。 インドネシアルピア は対米ドルで4カ月半ぶり高値を付けた。一時1ドル=1 万3250ルピアと、昨年10月半ば以来の高値でビッドが立った。債券市場への資金流 入が支援材料となっている。 フィリピンペソ は7週間ぶり高値となった。 2月の米製造業景気指数は49.5と、前月の48.2から1.3%ポイント上昇。 市場予想の48.5も上回った。 ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの通貨ストラテジスト、村田雅志氏は「製造業景気 指数はそれほど良くなかったが、悪くもなかった。そのためドル/円が反発し、アジア通 貨も一部で買い戻されている」との見方を示した。 ただ、世界経済の成長や新興国経済の見通しが不透明であることを考えれば、アジア 通貨の上昇は短期的なものにとどまる可能性もあるという。村田氏は「中期的には、アジ ア通貨が対ドルで弱含むという見方の方が説得力がある」と述べた。 0518GMT(日本時間午後2時18分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 韓国ウォンの前営業日の数字は2月29日のもの。 Change on the day at 0518 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.91 114.01 +0.08 Sing dlr 1.4018 1.4005 -0.09 Taiwan dlr 33.121 33.436 +0.95 Korean won* 1230.60 1236.70 +0.50 Baht 35.58 35.63 +0.13 Peso 47.26 47.35 +0.19 Rupiah 13270.00 13345.00 +0.57 Rupee 67.63 67.86 +0.34 Ringgit 4.1560 4.1720 +0.38 Yuan 6.5508 6.5536 +0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.91 120.30 +5.61 Sing dlr 1.4018 1.4177 +1.13 Taiwan dlr 33.121 33.066 -0.17 Korean won 1230.60 1172.50 -4.72 Baht 35.58 36.00 +1.18 Peso 47.26 47.06 -0.42 Rupiah 13270.00 13785.00 +3.88 Rupee 67.63 66.15 -2.18 Ringgit 4.1560 4.2935 +3.31 Yuan 6.5508 6.4936 -0.87