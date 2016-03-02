3日の国内・海外経済指標と行事予定

(3月3日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 0900 参議院予算委員会 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 中曽日銀副総裁講演（那覇） 1030 流動性供給入札（財務省） 1030 ５年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1400 中曽日銀副総裁会見（那覇） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） 新規上場 中本パックス が東証２部に（公開価格1470円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月３日（木） 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（財新） Feb 08:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Feb 08:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb 08:55 独総合ＰＭＩ改定値 Feb 08:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Feb 09:30 英サービス部門ＰＭＩ Feb 10:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Jan 12:00 ブラジル：ＧＤＰ Q4 12:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Feb 13:00 ブラジル：サービス部門ＰＭＩ Feb 13:00 ブラジル：総合ＰＭＩ Feb 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米労働生産性・単位労働コスト改定値 Q4 14:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Feb 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Feb 15:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Feb 15:00 米製造業新規受注（商務省） Jan 15:00 米耐久財受注改定値（商務省） Jan ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 15:45 カプラン米ダラス地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 中国全国政治協商会議が開幕 ◇決算予定 アウディ アディダス コンチネンタル ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（ＨＰＥ）