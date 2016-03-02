〔需給情報〕ＴＯＰＩＸはゴールドマンが買い越しトップ＝2日先物手口

［東京 ２日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中） によると、２日の市場では、日経２２５期近でＡＢＮクリアが売り越しトップ、ニューエ ッジが買い越しトップとなった。ＴＯＰＩＸ期近ではニューエッジが売り越しトップ、ゴ ールドマンが買い越しトップとなっている。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月02日 16年03月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 31772 26046 -5726 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 2721 0 -2721 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1376 0 -1376 ﾄﾞｲﾂ 2738 1451 -1287 日産 2512 1681 -831 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1513 1140 -373 GMOｸﾘｯｸ 1131 792 -339 三菱UFJM 1168 916 -252 楽天 1835 1639 -196 松井 1062 908 -154 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 3762 3763 1 SBI証 3159 3189 30 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 1818 1872 54 みずほ証券 590 1421 831 ﾏﾈｯｸｽ 0 857 857 豊 0 905 905 大和 1232 2150 918 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2459 3469 1010 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1006 2239 1233 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1526 3383 1857 野村 4003 8070 4067 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 6481 10714 4233 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月02日 16年06月限 売り 買い 差し引き ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1576 60 -1516 日産 73 36 -37 岡三 40 10 -30 SBI証 96 66 -30 ABNｸﾘｱ 1735 1715 -20 岩井ｺｽﾓ 17 0 -17 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 156 141 -15 GMOｸﾘｯｸ 19 5 -14 楽天 87 79 -8 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 12 6 -6 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 4 0 -4 山和 2 0 -2 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 8 7 -1 HSBC 4 5 1 光世 8 13 5 だいこう 0 6 6 ﾏﾈｯｸｽ 34 49 15 大和 2 21 19 松井 130 149 19 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 0 110 110 みずほ証券 31 301 270 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 238 590 352 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 0 900 900 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月02日 16年03月限 売り 買い 差し引き ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 49251 42294 -6957 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 20559 17962 -2597 SBI証 32394 30025 -2369 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 4722 2931 -1791 楽天 19240 18305 -935 岡三 8978 8142 -836 松井 25487 24687 -800 ﾏﾈｯｸｽ 6268 5496 -772 GMOｸﾘｯｸ 8662 8047 -615 東海東京 5265 4768 -497 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 7814 7372 -442 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 5043 4706 -337 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 12141 11994 -147 豊 4232 4228 -4 日産 6883 8709 1826 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 6705 8834 2129 みずほ証券 961 5251 4290 野村 4642 10114 5472 ABNｸﾘｱ 247306 254547 7241 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 78139 90817 12678 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月02日 16年04月限 売り 買い 差し引き SMBC日興 1500 0 -1500 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 946 0 -946 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 515 212 -303 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 497 281 -216 SBI証 326 203 -123 松井 210 98 -112 楽天 332 230 -102 ﾏﾈｯｸｽ 195 135 -60 GMOｸﾘｯｸ 82 27 -55 だいこう 121 71 -50 安藤 20 0 -20 大和 44 27 -17 日産 36 21 -15 岡三 21 15 -6 むさし 10 9 -1 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 1963 1963 0 共和 0 5 5 立花 0 6 6 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 82 91 9 光世 0 18 18 ABNｸﾘｱ 4274 4456 182 IB証券 108 442 334 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 1950 4939 2989 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月02日 16年03月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 6353 4441 -1912 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 2323 715 -1608 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 8214 6668 -1546 ABNｸﾘｱ 16895 16129 -766 SMBC日興 362 0 -362 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 2421 2208 -213 ﾄﾞｲﾂ 916 814 -102 日産 363 268 -95 豊 363 363 0 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 489 501 12 三菱UFJM 432 580 148 岡三 0 271 271 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 389 662 273 野村 1772 2055 283 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 3161 3462 301 UBS 462 784 322 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 2330 3070 740 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2444 3214 770 みずほ証券 091 872 781 大和 570 2203 1633 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1133 3118 1985 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月02日 16年06月限 売り 買い 差し引き B ﾊﾟﾘﾊﾞ 400 1 -399 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 315 8 -307 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 49 3 -46 野村 6 0 -6 ABNｸﾘｱ 72 68 -4 むさし 0 3 3 SBI証 0 3 3 岡三 0 4 4 IB証券 0 7 7 日産 19 27 8 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 0 10 10 HSBC 0 95 95 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 0 114 114 みずほ証券 0 200 200 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 0 318 318