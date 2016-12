UPDATE 1-米金融・債券市場＝10年債利回り上昇、好調な指標受け米成長懸念後退

(債券の表を更新しました) [ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 96*11.50 2.6775% 前営業日終盤 96*00.00 2.6954% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*03.00 1.8354% 前営業日終盤 98*05.50 1.8266% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*31.50 1.3360% 前営業日終盤 99*02.50 1.3163% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*26.00 0.8451% 前営業日終盤 99*25.75 0.8490% 米金融・債券市場では、指標10年債利回りが上昇。好調な指標などを手がかりに米 景気鈍化懸念が後退し、リスク選好度が上昇。安全資産とされる国債への需要が弱まった 。 企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)と ムーディーズ・アナリティクスが発表した2月の全米雇用報告は、民間部門雇用者数が2 1万4000人増と、市場予想の19万人増を上回った。 午後に入り公表された米連邦準備理事会(FRB)の地区連銀経済報告(ベージュ・ ブック)では、1月初旬から2月下旬にかけて米経済活動は大半の地区で引き続き拡大し たとの認識が示された。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、チェン・チェン氏は「ここ連日の指標 から、米経済は市場が織り込んでいるほど悪い状況にはなく、実際には改善していること が示された」と述べた。 アクション・エコノミクスのグローバル債券マネジング・ディレクター、キム・ルパ ート氏も「ADP報告は、雇用市場が底堅く推移しているとの見方を支えた。これは、米 連邦公開市場委員会(FOMC)の金利正常化に向けた決定の基礎的要因のひとつだ」と 述べた。 ADP雇用統計は米労働省が発表される雇用統計の先行指標として注目される。2月 の米雇用統計は4日発表される。 次回FOMCは15─16日の日程で開催される。CMEグループのフェドウォッチ によると、米短期金利市場に織り込まれた3月利上げの確率はわずか4%にとどまってい る。 終盤の取引で、10年債 は5/32安、利回りは1.8389%。利回 りは一時1.872%に上昇し、約3週間ぶりの高水準をつけた。 一方、30年債 は12/32高、利回りは2.686%。利回りは一時 上昇し、約3週間ぶりの高水準となる2.725%をつける場面もあった。 Tボンド先物6月限 は10/32高の162─21/32。 Tノート先物6月限 は8/32安の129━11/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 4.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 2.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -9.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -16.25 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -53.50 (+1.00)