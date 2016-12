UPDATE 1-アジア通貨動向（3日）＝総じて堅調、ルピア・ペソ・台湾ドルが数カ月ぶり高値

(内容を更新しました) [シンガポール 3日 ロイター] - 3日のアジア通貨市場では、インドネシアル ピア、フィリピンペソ、台湾ドルが数カ月ぶり高値を付けた。堅調な米経済指標や原油相 場の回復を受けて、世界の経済成長に対する懸念が後退し、リスクオンムードとなった。 アジア通貨は総じて堅調。ノルデア銀行(シンガポール)のトレーディング部門責任 者、ジェスパー・バーグマン氏は「大きなリスクは米連邦準備理事会(FRB)が再び突 如として一段とタカ派に転じるかどうかだ」と述べた。 ルピア は一時、1ドル=1万3233ルピアに上昇。昨年10月中旬以来の高 値を付けた。インドネシアの高水準の債券利回りが魅力となっている。 フィリピンペソ と台湾ドル はともに対米ドルで約2カ月ぶりの高 水準に上昇した。 0602GMT(日本時間午後3時02分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0602 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.12 113.47 -0.57 Sing dlr 1.3924 1.3970 +0.33 Taiwan dlr 32.980 33.370 +1.18 Korean won 1213.70 1227.50 +1.14 Baht 35.49 35.55 +0.17 Peso 47.12 47.30 +0.38 Rupiah 13262.00 13285.00 +0.17 Rupee 67.39 67.54 +0.23 Ringgit 4.1310 4.1650 +0.82 Yuan 6.5437 6.5507 +0.11 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.12 120.30 +5.42 Sing dlr 1.3924 1.4177 +1.82 Taiwan dlr 32.980 33.066 +0.26 Korean won 1213.70 1172.50 -3.39 Baht 35.49 36.00 +1.44 Peso 47.12 47.06 -0.12 Rupiah 13262.00 13785.00 +3.94 Rupee 67.39 66.15 -1.84 Ringgit 4.1310 4.2935 +3.93 Yuan 6.5437 6.4936 -0.77