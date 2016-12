UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債が小幅高、雇用統計待ち

(表を更新、本文を追加しました) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 96*24.00 2.6580% 前営業日終盤 96*11.50 2.6775% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時59分 98*03.00 1.8354% 前営業日終盤 98*03.00 1.8354% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時01分 98*30.50 1.3426% 前営業日終盤 98*31.50 1.3360% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*26.00 0.8452% 前営業日終盤 99*26.00 0.8451% 米金融・債券市場では、国債が小幅上昇。原油価格が安定して推移するなか、翌4日 の雇用統計待ちとなった。 北海ブレント原油価格が安定して推移、最近の市場の動揺は終息したと投資家が判断 した可能性を示した。原油価格とは逆の動きを示すことが今年は多かった債券だが、SG コーポレート&インベストメント・バンキング(ニューヨーク)の米金利戦略部長、スバ ドラ・ラジャパ氏は「きょうの日中の動きはほぼ相関していた」と指摘。その上で「あす の雇用統計を前に、大きなポジション取りは控えられた」と述べた。 ロイターがまとめた2月の雇用統計予想は、非農業部門雇用者数の伸びが19万人と なっている。この日発表された週間の新規失業保険申請件数は予想に反して増加したもの の、基調的なトレンドは引き続き、労働市場が底堅さを増す現状を示した。 MUFG(ニューヨーク)の金利ストラテジー担当のジョン・ハーマン氏は「市場は 雇用統計を前にやや神経質になっている。市場は悲観的すぎるようだ。統計内容は非常に 良い可能性があり、夏にかけて利上げするとの見方が高まるかもしれない」と述べた。 チャレンジャーがきょう発表した2月の企業人員削減数は前月比で18%減少した。 UBSの米金利ストラテジストは「労働市場はしっかりしており、過去数カ月でみる と弱めの指標もあるなか、強く推移している」と述べた。 終盤の取引で10年債 は6/32高、利回りは1.826%。30年債 US30YT=RRは24/32高、利回りは2.654%。 Tボンド先物6月限 は26/32高の163─15/32。 Tノート先物6月限 は5.50/32高の129━16.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 4.00 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 2.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -8.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -15.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -52.75 (+1.25)