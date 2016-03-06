7日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ２月末外貨準備高（財務省） 1240 黒田日銀総裁講演 1400 １月景気動向指数（内閣府） 1530 経団連会長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月７日（月） 07:00 独鉱工業受注（経済技術省） Jan 09:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Mar 20:00 米消費者信用残高（ＦＲＢ） Jan ◇イベント 17:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演 17:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が全米企業エコノミスト協会（ＮＡＢＥ）会合で講演
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