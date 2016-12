アジア通貨動向（4日）＝ルピアが9カ月ぶり高水準、Ｓドルは4カ月ぶり高水準

[シンガポール 4日 ロイター] - 序盤のアジア新興国通貨は、米連邦準備理事 会(FRB)の早期利上げ観測の後退で、インドネシアルピアが対米ドルで9カ月ぶりの 高水準、シンガポールドル(Sドル)は4カ月ぶりの高水準に上昇している。 ルピア は2015年5月以来の高水準となる1米ドル=1万3140ルピア( ビッド)をつけた。 Sドル は1米ドル=1.3860Sドルと15年10月下旬以来の高水準を つけた。 0154GMT(日本時間午前10時54分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day at 0154 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.34 113.70 +0.32 Sing dlr 1.3872 1.3891 +0.14 Taiwan dlr 32.842 33.179 +1.03 Korean won 1211.80 1214.60 +0.23 Baht 35.40 35.51 +0.30 Peso 46.97 47.08 +0.23 Rupiah 13150.00 13230.00 +0.61 Rupee 67.34 67.34 +0.00 Ringgit 4.1400 4.1345 -0.13 Yuan 6.5305 6.5351 +0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.34 120.30 +6.14 Sing dlr 1.3872 1.4177 +2.20 Taiwan dlr 32.842 33.066 +0.68 Korean won 1211.80 1172.50 -3.24 Baht 35.40 36.00 +1.69 Peso 46.97 47.06 +0.19 Rupiah 13150.00 13785.00 +4.83 Rupee 67.34 66.15 -1.77 Ringgit 4.1400 4.2935 +3.71 Yuan 6.5305 6.4936 -0.57