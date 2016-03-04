［東京 ４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 04 March, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 18:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演
Saturday, 05 March, 2016----------------------------------------
中国全国人民代表大会（全人代）開幕 Monday, 07 March, 2016---------------------------------------- 1240 日本：黒田日銀総裁講演（パレスホテル） 1530 日本：経団連会長会見
●海外● ◇イベント 17:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演 17:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が全米企業エコノミスト協会（ＮＡＢＥ）会合で講演 Tuesday, 08 March, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：２月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（2月中：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 Wednesday, 09 March, 2016---------------------------------------- 0850 日本：２月マネーストック（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1500 日本：2月工作機械受注
●海外● ◇イベント 10:00 マレーシア：中銀金利発表 15:00 カナダ：中銀金利発表 18:00 米財務省１０年債入札 20:00 ＮＺ：中銀金利発表
Thursday, 10 March, 2016---------------------------------------- 0850 日本：２月企業物価指数（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２０年利付国債（３月債）の発行予定額等 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1515 日本：５年利付国債の第II非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 13:30 ＥＣＢ総裁記者会見 15:00 米財務省インフレ連動１０年債入札条件 17:00 米資金循環統計（ＦＲＢ） 18:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Mar
Friday, 11 March, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント ポーランド：中銀金利発表 Mar
Monday, 14 March, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合１日目
●海外● ◇イベント 欧州最大のＩＴ見本市「ＣｅＢＩＴ」（ハノーバー、１８日まで） Tuesday, 15 March, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策結締会合２日目 1300 日本：2月マンション発売動向（不動産経済研究所） 1330 日本：1月第３次産業活動指数
●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 米連邦公開市場委員会（１６日まで） Wednesday, 16 March, 2016---------------------------------------- 1700 日本：２月業態別の当座預金残高（日銀）
●海外● ◇イベント 08:00 アイスランド：中銀金利発表 18:00 米連邦公開市場委員会（声明） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見
Thursday, 17 March, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 04:00 インドネシア：中銀金利発表 Mar 08:30 スイス：中銀金利発表 Q1 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Mar 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Mar 13:00 南ア：中銀金利発表 15:00 米財務省変動金利２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ連動１０年債入札 22:00 チリ：中銀金利発表 Mar ＥＵ首脳会議（１８日まで）
Friday, 18 March, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（１月２８・２９日分） 1400 日本：２月粗鋼生産速報（鉄連） ●海外● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 Mar ＥＵ首脳会議
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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