UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝ルピアが9カ月ぶり高水準、Ｓドルは4カ月ぶり高水準

(情報を更新しました) [シンガポール 4日 ロイター] - 4日のアジア新興国通貨市場で、インドネシ アルピアが対米ドルで9カ月ぶりの高水準、シンガポールドルは4カ月ぶりの高水準とな っている。3日に発表された米指標でサービス部門の雇用が軟調だったことで、米連邦準 備理事会(FRB)の利上げが非常にゆっくりとしたペースになるとの見方が強まったこ とが背景。 ルピア は一時約1%上昇し、昨年年5月末以来の高水準となる1米ドル=1万 3105ルピアをつけた。 ルピアはインドネシア資産への資金流入を背景に上昇している。トムソン・ロイター のデータによると、2月29日から3月3日までの海外投資家のインドネシア株式買い越 し額は、計1兆9500億ルピア(約1億4868万米ドル)に上っている。 シンガポールドル は昨年10月中旬以来の高値に上昇。台湾ドル と フィリピンペソ は約2カ月ぶりの高水準をつけている。 人民元 も堅調。 韓国ウォン は週間ベースで2.9%高。4年以上ぶりの大幅な上昇となっ ている。 マレーシアでは1月の輸出が昨年5月以来8カ月ぶりにマイナスとなったことを受け 、リンギ は上昇幅を削り、1米ドル=4.1300リンギに下げた。 0701GMT(日本時間午後4時01分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day at 0701 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.84 113.70 -0.12 Sing dlr 1.3819 1.3891 +0.52 Taiwan dlr 32.850 33.179 +1.00 Korean won 1203.55 1214.60 +0.92 Baht 35.40 35.51 +0.30 Peso 46.94 47.08 +0.30 Rupiah 13125.00 13230.00 +0.80 Rupee 67.24 67.34 +0.15 Ringgit 4.1295 4.1345 +0.12 Yuan 6.5240 6.5351 +0.17 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.84 120.30 +5.67 Sing dlr 1.3819 1.4177 +2.59 Taiwan dlr 32.850 33.066 +0.66 Korean won 1203.55 1172.50 -2.58 Baht 35.40 36.00 +1.69 Peso 46.94 47.06 +0.26 Rupiah 13125.00 13785.00 +5.03 Rupee 67.24 66.15 -1.62 Ringgit 4.1295 4.2935 +3.97 Yuan 6.5240 6.4936 -0.47